Лавров захотел посмотреть, как Эстония ставит Россию на колени Лавров: было бы забавно увидеть, как Эстония попытается поставить РФ на колени

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров согласился с мнением официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой о словах президента Эстонии Алара Кариса, заявившего о необходимости поставить Россию на колени. Дипломат подтвердил, что было бы очень забавно посмотреть, как он попытается осуществить задуманное. Фрагмент интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Захарова уже ответила, что было бы забавно посмотреть, как он это будет делать. Добавить нечего, — сказал Лавров.

Ранее Карис заявил, что главной задачей Эстонии, как и всего коллективного Запада, является борьба «с российской военной машиной». Политик пообещал сделать все, чтобы «поставить Россию на колени». В свою очередь Захарова призвала президента Эстонии продемонстрировать самолично, как надо вставать на колени.

Политолог Борис Кузнецов рассказал NEWS.ru, что слова президента Эстонии о борьбе против России — попытка выдать желаемое за действительное. По его словам, Россию невозможно «поставить на колени», а смехотворное заявление эстонского лидера показывает его неадекватность. Политолог выразил мнение, что заявление эстонского лидера больше популистское, чем несущее реальный политический смысл.