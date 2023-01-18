Лавров: я не представляю, как жить после конфликта на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не представляет, как жить после окончания конфликта на Украине. По его словам, конфликт когда-нибудь закончится, и Россия «отстоит свою правду». Лавров считает, что дальнейшая жизнь во многом зависит от выводов Европы.

Когда-то эта война закончится, мы все равно отстоим свою правду. Но как дальше жить, я пока себе не представляю. Все будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа, — заключил министр в ходе пресс-конференции.

Ранее Лавров заявил, что речи о ведении переговоров Москвы с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может. По его словам, президент Украины законодательно запретил вести переговоры с российским правительством.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что Киев исключает для себя возможность проведения мирных переговоров, также сославшись на украинское законодательство.

В свою очередь пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров ранее заявлял, что украинская сторона готова рассмотреть возможность проведения переговоров с Москвой, но они должны базироваться на ряде универсальных принципов. По его словам, речь идет об уважении к Уставу ООН, территориальной целостности и суверенитету Украины, принципу верховенства права.