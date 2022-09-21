Лавров выразил уверенность, что Россия справится с санкционным давлением

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выдержит любое санкционное давление и он в этом не сомневается. Министр в разговоре с американским Newsweek отметил, что Москва продолжить адаптироваться к внешнеторговым и финансовым реалиям.

Намерены использовать все имеющиеся возможности и инструменты для защиты своих интересов. У меня нет сомнений, что Россия выдержит любое санкционное давление, — сказал Лавров.

В ходе интервью глава внешнеполитического ведомства добавил, что поставленные цели спецоперации России на Украине будут выполнены, независимо от того, сколько на это понадобится времени. Он напомнил, что эти целями являются защита Донбасса, устранение угроз для России, демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия начнет консультации с представителями стран Евросоюза по подготовке нового пакета санкций против России в течение нескольких дней. Разработка новых ограничений в адрес РФ уже началась. По данным Politico, очередные санкции могут коснуться поставок российской нефти.