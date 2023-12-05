Лавров выразил надежду на участие Алиева в саммите СНГ в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская сторона рассчитывает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в работе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, трансляцию ведет российское внешнеполитическое ведомство. Министр иностранных дел России подчеркнул, что российско-азербайджанские отношения находятся на подъеме.

В конце декабря по традиции в начале рождественских дней в Санкт-Петербурге пройдут заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ, где мы рассчитываем на участие, как это было и в прошлые годы, президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева, — сказал Лавров.

Ранее Лавров анонсировал визит премьер-министра Азербайджана Али Асадова в Москву на встречу глав правительств Содружества Независимых Государств. Он напомнил, что заседание состоится 18 декабря. Как рассказал генсек СНГ Сергей Лебедев, инициатором встречи стал глава российского кабмина Михаил Мишустин.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что премьер Армении Никол Пашинян может приехать на неформальную традиционную встречу лидеров стран СНГ в Санкт-Петербург. Он выразил надежду на то, что армянский премьер приедет, чтобы принять эстафетную палочку у президента РФ Владимира Путина и стать на заседании председателем. При этом, комментируя возможный визит российского лидера в Армению, Ушаков заявил, что это может произойти «когда-нибудь».