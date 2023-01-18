Лавров: вопрос Лачинского коридора будет отрегулирован в ближайшее время

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос вокруг Лачинского коридора в ближайшее время будет отрегулирован. В ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году он отметил, что ранее состоялась встреча представителей Азербайджана и Карабаха при участии российского миротворческого контингента.

Вчера или позавчера состоялась встреча представителя Азербайджана с представителями Карабаха с участием командующим российским контингентом. Я думаю, что вопрос в ближайшее время будет отрегулирован, — сказал Лавров.

По его словам, Баку предоставил Москве данные о том, что армянская сторона доставляла мины по Лачинскому коридору, чтобы в нарушение трехсторонних договоренностей минировать территории рядом с позициями Азербайджана.

Азербайджанцы предоставили данные — сейчас наши военные их изучают — о том, что армянская сторона доставляла мины по этому коридору, потом эти мины использовались, чтобы в нарушение трехсторонних договоренностей минировать территории рядом с азербайджанскими позициями, и так далее, — подчеркнул Лавров.

Министр иностранных дел также отметил, что в соответствии с предложениями РФ российский контингент может контролировать движение по Лачинскому коридору и проверять каждую машину на наличие запрещенных грузов.

Миротворческий контингент, который направила Россия, обладает полномочиями по трехстороннему соглашению контролировать это движение, и контингент имеет все возможности проверять каждое транспортное средство на предмет отсутствия в нем запрещенных, негуманитарных, негражданских товаров, — пояснил глава МИД.

17 января Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым по вопросам двусторонней и региональной повестки дня. Глава российского внешнеполитического ведомства указал на необходимость скорейшего разблокирования движения по Лачинскому коридору.