Лавров вместо поездки в Сербию даст пресс-конференцию

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместо немеченой ранее поездки в Сербию даст пресс-конференцию, начало которой запланировано на 13:00, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. Беседа с журналистами будет посвящена вопросам международной повестки дня.

6 июня состоится пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова по актуальным вопросам международной повестки дня. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Начало ориентировочно в 13:00, — говорится в сообщении.

Трансляция будет вестись на русском языке с переводом на английский, испанский и французский.

Накануне Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова, направлявшегося в Сербию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, закрыв небо для Лаврова, страны ЕС перекрыли очередной канал связи с Россией.