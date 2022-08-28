Лавров: в мире понимают отношение РФ к игнорированию ее интересов Западом

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что большинство стран понимают отношение России к игнорированию ее интересов в сфере безопасности Западом. Об этом глава российского МИД сообщил в интервью телеканалу «Звезда» для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения.

США и Великобритания, а за ними послушная Европа без зазрения совести прибегают к таким методам, чтобы заставить неприсоединившихся и все другие страны мира изменить свое мнение о России, — сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что речь идет именно об изменении, так как подавляющее большинство стран либо «считают оправданным» отношение России к многолетнему игнорированию Западом законных интересов страны, либо хотят занимать нейтральную позицию.

Их ломают через колено грубейшими методами. Не стесняются даже публичных высказываний о том, что если кто-то их не послушается, то будет нехорошо, — добавил российский министр.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о расистской идеологии западных стран в ходе видеообращения к участникам V Глобального форума молодых дипломатов. По словам министра, навязываемые Западом правила предполагают четкое разделение мира на две категории: исключительных и остальных.