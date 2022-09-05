Лавров: в Кабуле усилили охрану российской дипмиссии после теракта

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Сергей Лавров

Москва рассчитывает, что организаторы теракта у посольства РФ в Кабуле понесут наказание в ближайшее время, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с азербайджанским коллегой Сироджиддином Асловым. По его словам, которые приводит ТАСС, у посольства РФ в Кабуле усилены меры охраны.

Незамедлительно был предпринят комплекс мер по усилению охраны внешнего периметра. Привлечены дополнительные силы талибских властей (организация «Талибан» признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru). Задействованы службы разведки и контрразведки Афганистана, — подчеркнул министр.

Также сообщается, что Лавров начал встречу с минуты молчания в память о погибших сотрудниках.

Ранее стало известно, что у ворот здания российской дипмиссии в Кабуле подорвался террорист-смертник. Затем он был застрелен охранниками талибов. От взрыва погибли или пострадали от 15 до 20 человек, включая студентов, которые учатся в России. Взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.

Позднее МИД России подтвердил гибель двух российских сотрудников дипмиссии при взрыве. По предварительным данным, еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. По информации местных журналистов, смертник хотел добраться до охраны посольства, но не успел.