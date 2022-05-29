Лавров усомнился в отмене западных санкций против России Лавров: вряд ли Запад пойдет на отмену последних введенных им антироссийских санкций

Сергей Лавров / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Последние санкции Запада в отношении России готовились явно «не за одну ночь». Вряд ли они будут отменены. Такое мнение высказал в интервью телеканалу TF1 глава МИД РФ Сергей Лавров.

Та скорость, с которой они были введены, и их объем показывают, что они были сочинены не за одну ночь. Их готовили достаточно давно. Едва ли эти санкции будут сняты, — сказал Лавров.

Он также добавил, что представители США в контактах со своими союзниками утверждают, что когда кризис вокруг Украины завершится, «санкции всё равно останутся». По словам Лаврова, речь здесь идёт «о сдерживании развития России».

Она мешает Западу утвердить однополярный мир, который Вашингтон провозгласил при покорном согласии Европы, — резюмировал министр.

Ранее Лавров заявлял, что страны Запада объявили тотальную войну России, всему русскому миру и не скрывают этого. Нынешняя ситуация с «отменой» России Западом, по его мнению, останется надолго. Министр сказал, в частности, что во многих странах бытовая русофобия приняла беспрецедентный характер и поддерживается правительственными кругами. Культура «отмены» России и всё то, что с ней связано, доходит до абсурда. Под запрет попадают как классики — Чайковский, Достоевский, Пушкин, так и современные деятели отечественной культуры.