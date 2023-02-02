Лавров упрекнул Шольца в лицемерии и непостоянстве Лавров упрекнул Шольца в лицемерии и непостоянстве в связи с поставками оружия Украине

Фото: IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц, пообещавший не посылать самолеты на Украину, известен способностью менять свою позицию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» и РИА Новости. По его словам, это происходит по мере эскалации ситуации на Украине и изменения состава военных поставок в страну.

Начиналось это все с каких-то касок для военнослужащих Украины, затем появилось стрелковое оружие, сейчас говорят вовсю о самолетах. Шольц клянется, что никогда этого не будет, но Шольц тоже известен способностью менять свою позицию достаточно быстро, — подчеркнул Лавров.

Ранее лидер входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии Саския Эскен допустила поставку истребителей Украине. По ее словам, таким образом ФРГ даст понять президенту России Владимиру Путину, что «отвергает российскую агрессию». При этом, как отметила Эскен, Берлин не хочет становиться стороной конфликта.

До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставка Украине истребителей исключена. Он отметил, что боевые самолеты обладают гораздо более сложной системой, чем планирующиеся к поставке танки, а также имеют иную дальность действия и огневую мощь.

Между тем заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман подчеркнула, что Германия не планирует поставлять истребители для Украины и ее позиция по этому вопросу неизменна. По ее словам, канцлер ясно заявил о своей позиции по этому вопросу и не намерен ее менять.

Лавров призвал не верить нежеланию Шольца поставлять самолеты на Украину