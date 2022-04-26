Лавров уличил США в создании «анти-ООН» Лавров: США пытаются создать «анти-ООН»

США пытаются создать так называемый «анти-ООН». Для этого они проводят «саммит за демократию». Предпосылками может служить проводимый сейчас саммит за демокраюти под предводительстом США. Об этом заявил глава МИД РФ Серге Лавров в эфире программ «Большая игра» на Первом канале.

Не зря же США устроили саммит демократий. Президент [США Джо] Байден провел этот саммит в конце прошлого года и планирует в этом году провести второй и создать организацию, которая будет функционировать однозначно как «анти-ООН» или замена ООН — сказал политик.

Он также добавил, что эта тенденция наблюдается в Европе уже несколько лет, где Запад «плодит» различные платформы, призывы и партнерства по тем же темам, которые рассматривают и в ООН.

Французы и немцы активничают на этом направлении, — пояснил глава российского МИД.

Ранее Лавров сообщил о том, что Вашингтон отказался почти от всех контактов с Москвой на фоне проводимой на Украине спецоперации. Дипломат отметил при этом, что контакты с США по теме Украины были бы небесполезны, но интереса со стороны Белого дома не наблюдается. Кроме того, две страны не имеют в настоящий момент такого канала связи, которому каждая из сторон могла бы полностью доверять.