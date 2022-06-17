Лавров указал на необъективность освещения событий в Буче Западом Лавров в интервью ВВС указал на необъективность освещения событий в Буче западными СМИ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал журналисту ВВС на то, что западные СМИ необъективно освещали ситуацию в Буче. Глава МИД подчеркнул, что позже были опубликованы данные расследования, которые подтвердили непричастность российских военнослужащих к этой трагедии, однако многие СМИ к тому моменту уже успели обвинить во всем Россию.

У нас мало времени, но вы не хотите мне объяснять, почему вы, мягко скажем, говорите неправду. Я задал вам вопрос: как BBC освещало ситуацию в Буче? <...> Вы наверняка сказали, что это сделала Россия, правильно? — спросил Сергей Лавров.

В ответ журналист только ответил, что лично не был в Буче и не может ничего сказать по этому поводу. Он спросил, считает ли Лавров Россию «белой и пушистой». Министр ответил, что Россия остается такой, какая она есть, она не пытается никем казаться.

Кроме того, Сергей Лавров отметил, что истинная цель российской спецоперации на Украине — защитить права русских, которые на протяжении восьми лет грубо игнорировались.

Ранее министр заявил, что Россия на Украине ни на кого не нападала. Лавров подчеркнул, что нападение на украинской территории произошло на русских. По словам дипломата, у Москва не было иного выхода.