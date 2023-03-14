Лавров заявил о распространении «прямого нацизма» в Европе Лавров заявил, что нацизм охватывает все больше и больше европейских стран

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Сегодня Москва наблюдает за тем, как нацизм захватывает все больше и больше европейских стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов. Он добавил, что при этом разрушаются история и святые памятники, поставленные в честь советских воинов и союзников.

Мы видим не просто неонацизм, мы видим прямой нацизм, который охватывает все больше и больше европейских стран. Видим, как разрушается на наших глазах история, разрушаются святые памятники, — сказал Лавров.

Ранее в Варне вандалы осквернили памятник российскому дипломату Николаю Игнатьеву, который подписал Сан-Стефанский договор 145 лет назад, по которому Болгария получила независимость от Османской империи. Посол России в этой стране Элеонора Митрофанова рассказала, что неизвестные облили монумент белой краской. Глава российской дипмиссии выразила свое возмущение и обратилась с призывом к властям не допускать подобных инцидентов.

В украинском городе Хорол Полтавской области демонтировали памятник Герою Советского Союза Ивану Третьяку. Снести бюст было предписано до 1 марта 2023 года. Памятник передали в Хорольский краеведческий музей. По словам регионального представителя Украинского института нацпамяти региона Олега Пустовгара, решение о сносе было принято главой Полтавской областной военной администрации Дмитрием Луниным.