Лавров указал на проблему «государственного бандитизма» Запада Лавров: никто не застрахован от «государственного бандитизма» западных стран

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Никто не застрахован от «государственного бандитизма» в экономике со стороны западных государств, и понимание этого начинает укрепляться в странах Глобального Юга, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время заседания делового совета при ведомстве. По этой причине не только Россия, но и ряд других стран активно используют во внешнеторговых расчетах альтернативные валюты и платежные платформы, передает ТАСС.

Антироссийские шаги не находят поддержки у подавляющего большинства государств Глобального Юга. <...> Укрепляется понимание того, что абсолютно никто не застрахован от государственного бандитизма со стороны коллективного Запада, — заявил министр.

Ранее стало известно, что страны G7 разрабатывают план по выпуску долговых обязательств для финансирования Украины, используя российские замороженные активы в качестве залога. Поддерживающая Украину коалиция западных стран потребует, чтобы Россия погасила этот долг. В противном случае замороженные российские активы будут конфискованы.

В январе посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что возможность конфискации российских госактивов властями США заставляет другие государства задуматься об отказе от использования доллара. Он добавил, что подобные идеи Белого дома противоречат здравому смыслу и международному праву, а также подтверждают в очередной раз необходимость в переходе мирового сообщества к многополярности.