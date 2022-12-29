Лавров: у Запада нет доказательств поставок иранских беспилотников России

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявления Запада о якобы имевших место поставках иранских беспилотников в Россию так и остаются бездоказательными, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, никаких фактов в связи с этим у противников России нет.

Западники затеяли шумиху в Совете безопасности ООН в связи с якобы имевшими место поставками иранских «беспилотников» в Россию. Как водится, всё в стиле «highly likely». Фактов привести не могут, да и не пытаются, — сказал Лавров.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявил, что в Вашингтоне намерены акцентировать внимание на приписываемых Ирану поставках вооружений Москве. Переговоры по восстановлению ядерной сделки сейчас не в фокусе Белого дома, поскольку зашли в тупик, отметил он.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее обратился к секретариату организации с призывом не уступать давлению Запада и не соглашаться на расследование в рамках резолюции 2231 сообщений о случаях применения Россией иранских беспилотников. Дипломат назвал ничтожными любые результаты «псевдо-расследований ячейки 2231» и исключил проведение любых инспекций в рамках этого процесса.