Лавров: у России есть данные о попытках взорвать газопроводы в Черном море

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

У Москвы есть информация о попытках взорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море, заявил на встрече с представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, которые приводит ТАСС, в настоящее время эти участки патрулируют российские военные корабли, которые также пытались подвергнуть атаке.

Россия располагает информацией, указывающей на попытки взорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море, — сказал Лавров.

Министр отметил, что атаки на гражданские и военные российские суда, охранявшие энергетическую инфраструктуру, осуществляла Украина, используя для этого гуманитарные коридоры.

Сейчас, когда все требуют, чтобы мы разрешили им опять экспортировать зерно, мы им не запрещаем, просто мы их не будем пропускать по гуманитарным коридорам, которые были открыты и которые <...> использовались для запуска этих аппаратов надводных и подводных для атаки не только наших судов военных, но и гражданских, — подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось, что генсекретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо Сергею Лаврову с предложением заключить соглашение по возобновлению зерновой сделки. Оно предполагает отмену санкций в отношении «Россельхозбанка», страховки российских грузовых кораблей от украинских атак, возвращения замороженных в Европе российских активов и разрешения российским продовольственным кораблям швартоваться в портах стран Евросоюза.

В четверг, 7 сентября, в российском МИД уже ответили на эти предложения. Там отметили, что они не содержат ничего нового и не могут стать основой для нормализации российского сельскохозяйственного экспорта. В МИД подчеркнули, что все эти меры и обходные варианты призваны лишь создать видимость работы, но не ведут к реальному решению проблемы — снятию санкционных ограничений с профильных российских экономоператоров.