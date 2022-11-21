Лавров: у европейских стран ослаб иммунитет к нацистскому вирусу

Фото: MFA Russia/Global Look Press

У стран Европы сегодня ослаб иммунитет к вирусу нацизма, заявил глава МИД России Сергей Лавров в обращении к участникам Международного научно-практического форума «Без срока давности», текст которого опубликован на сайте ведомства. Он подчеркнул, что попытки исказить итоги Нюрнбергского трибунала наблюдаются все чаще.

К сожалению, сегодня в целом ряде европейских стран серьезно ослаб иммунитет к нацистскому вирусу. Особенно тревожит ситуация на Украине и в Прибалтике. В целом мировое сообщество все чаще сталкивается с попытками пересмотреть, исказить правовые, политические и морально-этические итоги Нюрнбергского трибунала, — отметил Лавров.

Он подчеркнул, что обеспечение незыблемости наследия Нюрнберга, противодействие любым формам героизации нацизма останется и впредь одним из безусловных приоритетов отечественной дипломатии.

Ранее Лавров назвал опасными утверждения немецких политиков о том, что Германия со всеми расплатилась за преступления Третьего рейха. Министр сделал акцент на том, что ФРГ поддерживает Украину, где возрождается нацизм.