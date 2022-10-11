Лавров: США уже давно участвуют в конфликте на Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Американская сторона де-факто уже давно участвует в конфликте на Украине и вооружает киевский режим, заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, американцы также предоставляют Украине разведывательные данные со спутников.

Мне кажется, де-факто американцы уже давно <...> не только вооружают Зеленского и его режим, они предоставляют разведывательные данные, со спутников, — указал глава дипведомства.

Ранее председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер заявил в интервью телеканалу CNN, что контрнаступление украинских войск в Харьковской области стало результатом работы американской разведки с украинскими и британскими коллегами. По его словам, разведагентства Британии и Соединенных Штатов Америки «держат в напряжении» российские силы.

До этого депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов призвал расценивать поставку Украине данных со спутников США для ведения боевых действий как агрессию против России. По его мнению, об этом следует объявить на всех международных площадках и признать Соединенные Штаты Америки террористическим государством.