Лавров: США пытаются сорвать второй саммит Россия-Африка

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и их союзники пытаются сорвать второй саммит Россия-Африка. Мероприятие запланированно на конец июля, оно должно пройти в Санкт-Петербурге. По словам российского дипломата, которые приводит газета «Аргументы и факты», Вашингтон отговаривает африканских партнеров от участия в форуме.

США и их вассалы делают все возможное, чтобы добиться международной изоляции России. В частности, стараются торпедировать запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге второй саммит Россия—Африка, отговорить от участия в нем наших африканских друзей, — заявил Лавров.

Он добавил, что среди стран Африки в настоящее время остается все меньше желающих «жертвовать коренными интересами» ради США и «таскать каштаны из огня» ради бывших «колониальных метрополий». Лавров также подчеркнул, что России есть что предложить африканцам, в том числе в плане обеспечения их нацбеопасности и удовлетворения потребностей в гуманитарной сфере.

По словам министра, в ходе саммита предполагается обсудить темы передачи технологий. развития промышленности и критической инфраструктуры на континенте. Лавров выразил надежду, что саммит укрепит российско-африканское стратегическое парнтерство и задаст вектор развития всему комплексу отношений.

Ранее Сергей Лавров заявил, что в обновленной концепции внешней политики РФ Соединенные Штаты Америки прямо названы главным проводником антироссийской линии. По его словам, логика обновленной концепции отражает изменения на мировой арене после начала специальной военной операции.