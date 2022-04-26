Лавров: США отказались почти от всех контактов с Россией Лавров: США отказались почти от всех контактов с Россией на фоне спецоперации

Вашингтон отказался почти от всех контактов с Москвой на фоне проводимой на Украине спецоперации. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. Дипломат отметил при этом, что контакты с США по теме Украины были бы небесполезны, но интереса со стороны Белого дома не наблюдается. Кроме того, две страны не имеют в настоящий момент такого канала связи, которому каждая из сторон могла бы полностью доверять.

США отказались от практически всех контактов в связи с тем, что мы были вынуждены встать на защиту русских на Украине, которых 8 лет бомбили без какой-либо реакции со стороны Запада, — сказал Лавров.

Он также добавил, что контакты с Вашингтоном по Украине могли бы быть полезными, однако США не проявляет к этой теме никакого интереса.

Наверное, это было бы небесполезно. Но каких-либо проявлений интереса с их стороны в отношении контактов по Украине или по каким-либо другим вопросам мы не наблюдаем, — отметил Лавров.

Кроме того, между Россией и США отсутствует канал связи, которому могли бы доверять оба лидера. Также нет и попыток его создать, резюмировал Лавров.