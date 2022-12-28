Лавров: США не отправят специалистов по Patriot на Украину Лавров: США по дипканалам сообщили, что не отправят специалистов по ЗРК Patriot на Украину

Фото: Damian Burzykowski/Global Look Press

ЗРК Patriot

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что США по дипломатическим каналам пространно объяснили, что не планируют отправлять на Украину специалистов вместе с системами ПВО Patriot. По его словам, американцы не хотят и не будут воевать напрямую против РФ.

Мы поинтересовались у американцев по каналам, которые пока еще у нашего посольства сохраняются, означает ли решение передать батарею Patriot, учитывая сложность в ее использовании, что там будут американские специалисты. Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, что именно, потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России, — заявил Лавров.

Ранее представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в Киеве определились со списком военных, которым предстоит пройти обучение по управлению системами зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, обучение пройдет в одной из стран НАТО.

До этого Newsweek сообщил, что Вооруженные силы Украины не скоро смогут начать пользоваться ЗРК Patriot, поставленными США. Эксперты говорят о многих месяцах обучения эксплуатации вооружения. Так, аналитик института Катона Джордан Коэн в беседе с изданием рассказал, что на обучение по обслуживанию и ремонту ЗРК, как правило, уходит почти год.