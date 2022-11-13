Лавров: США настаивали на неприемлемых оценках ситуации на Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Сергей Лавров

В ходе Восточноазиатского саммита США и их западные союзники настаивали на включении неприемлемых оценок конфликта на Украине в совместное заявление, это помешало участникам мероприятия принять коллективное решение, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам дипломата, дальнейшее направление сотрудничества будет отражено в официальном сообщении по вопросу международного значения, которое выпустит Камбоджа.

Коллективных решений сегодня принято не было, поскольку США и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее. Поэтому о направлениях дальнейшего сотрудничества будет отражено в коммюнике, которое выпустит председательствующая Камбоджа от своего имени, — заявил Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ сообщил, что США и Североатлантический альянс пытаются освоить АТР, милитаризируя регион. В ходе саммита в Пномпене он подчеркнул, что НАТО претендует на то, чтобы играть в Азиатско-Тихоокеанском регионе ведущую роль.

Помимо этого, в ходе саммита Лавров заявил, что страны — участники AUKUS — Австралия, Великобритания и США — хотят завлечь в свой блок Новую Зеландию, Канаду и Японию. По словам главы МИД, Соединенные Штаты и НАТО продвигают форматы, которые открыты не для всех желающих и, по сути, конкурируют с инклюзивными структурами, созданными вокруг АСЕАН.