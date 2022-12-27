Лавров: США с НАТО хотят победить Россию на поле боя и уничтожить страну

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Соединенные Штаты и другие страны — члены НАТО рассчитывают на победу в результате столкновения с Россией на поле боя, заявил в беседе с ТАСС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, им это нужно для последующего ослабления или даже уничтожения России.

Действия стран коллективного Запада и подконтрольного им Зеленского подтверждают глобальный характер украинского кризиса. Уже ни для кого не секрет, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО — победа над Россией на поле боя как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны. Ради достижения этой цели наши оппоненты готовы на многое, — считает Лавров.

По его мнению, США хотят извлечь из конфликта на Украине как можно больше выгоды в экономическом и военно-стратегическом плане. Кроме этого министр считает, что власти Соединенных Штатов, помогая Украине, способствуют «нарушению традиционных связей между Россией и Европой и еще большему подчинению себе европейских сателлитов».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что планы НАТО по расширению на восток стали подготовкой к войне с Россией. По его словам, порядочности от западных партнеров ждать не приходится.

Также Дмитрий Медведев сообщил, что враги России, в отличие от Украины, находятся не в пределах одной страны, именно поэтому государство наращивает производство наиболее мощных средств поражения. Он указал, что противниками Москвы являются страны Европы и Северной Америки, а также Япония, Австралия и Новая Зеландия, в связи с чем ей намного сложнее, чем Киеву.