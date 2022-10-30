Лавров сравнил ситуацию вокруг Украины с Карибским кризисом Лавров: угрозы безопасности России ближе, чем при Карибском кризисе

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил текущую ситуацию вокруг Украины с Карибским кризисом 1962 года. В интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса», опубликованном на сайте МИД, он заявил, что угрозы безопасности России сегодня ближе, чем 60 лет назад.

Как в 1962 году, так и сейчас речь идет о создании непосредственных угроз безопасности России прямо на наших границах. Сегодня это даже еще ближе, чем «Юпитеры», расположенные в Турции, — сказал министр.

Он пояснил, что идет военная кампания по накачиванию Украины оружием. Всерьез появляются разговоры о необходимости укрепления ядерных возможностей НАТО путем размещения в большем количестве стран. В частности, этого хочет Польша.

Лавров добавил, что отличие нынешней ситуации от 1962 года в том, что тогда лидеры СССР и США «нашли в себе силы проявить ответственность и мудрость». Сегодня же США и их сателлиты такой готовности в России не видят.

Ранее глава МИД заявил, что руководство России, включая президента Путина, по-прежнему готово к переговорам с Западом по Украине. Москва согласна обсуждать реалистичные предложения, которые направлены на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран, а также опираются на принципы равноправия и уважения интересов друг друга.