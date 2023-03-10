Владимир Сахмеев

Лавров сравнил протесты в Тбилиси с Майданом Лавров: закон об иноагентах в Грузии стал поводом для силовой смены власти

10 марта 2023 в 14:07

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии