Глава МИД России Сергей Лавров сравнил проходящие в Тбилиси акции протесты с Майданом, случившимся на Украине в 2014 году. Как дипломат пояснил в эфире программы «Большая игра», закон об иноагентах, против которого выступали протестующие, стал лишь поводом, а не причиной бунта.
Очень похоже на киевский Майдан. Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование, <...> был лишь поводом для того, чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти, — заявил Лавров.
Ранее политолог Петре Мамрадзе в беседе с NEWS.ru заявил, что оппозиционные силы в Тбилиси в перспективе могут начать требовать освобождения экс-президента Михаила Саакашвили. Это может произойти на фоне успеха протеста, в результате которого правящая партия отозвала законопроект об иностранных агентах.
9 марта участники протестов в Грузии потребовали от кабинета министров ухода в отставку и проведения досрочных выборов. В тот же день правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» отозвала из парламента законопроект об иноагентах, который ранее был принят большинством голосов в первом чтении. Следом оппозиция отменила брифинг о гражданском неповиновении.