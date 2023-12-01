В России создадут 25 университетских кампусов мирового уровня Патрушев: вскоре в России появятся 25 университетских кампусов мирового уровня

Фото: Сергей Гунеев, РИА «Новости»/kremlin.ru

Николай Патрушев

В ближайшей перспективе в России появятся минимум 25 университетских кампусов мирового уровня, сообщил на совещании по кадрам для авиапрома секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По его словам, которые приводит ТАСС, на площадке этих кампусов будут реализовываться важные технические и научные проекты.

В ближайшие годы в России будут созданы не менее 25 университетских кампусов мирового уровня с современными условиями для учебы и научной деятельности. Во многих субъектах Российской Федерации работа уже началась, — уточнил он.

Патрушев добавил, что образовательные кампусы должны будут привлечь талантливую молодежь со всей страны. Кроме того, продолжил секретарь Совбеза, учреждения станут центрами для развития отечественных технологий.

Ранее президент России Владимир Путин отметил важность повышения качества медицинского образования. Глава государства добавил, что в этой сфере много нерешенных вопросов, однако работа национального проекта «Здравоохранение» уже дает результаты. Например, отметил президент, в России выстроена соответствующая инфраструктура и подготовлены специалисты для помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В совокупности это позволяет спасать пациентов с инсультами в критически важные для здоровья сроки.