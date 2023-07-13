Лавров отказался раскрывать содержание переговоров по выдаче «азовцев»

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров в беседе с журналистами отказался раскрывать содержание переговоров по выдаче Киеву командиров «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которые он проводил с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Как передает его слова Lenta.ru, разглашение таких сведений противоречит дипломатической этике.

Не имею привычки рассказывать то, что мне сообщают мои коллеги во время дипломатических контактов. Это не в наших традициях, это скорее то, чем постоянно грешат наши западные коллеги, — сказал министр.

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен лично обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию с выдачей Киеву командиров нацбатальона «Азов». По словам Эрдогана, в августе Путин приедет с визитом в Турцию, где президенты обсудят этот вопрос тет-а-тет.

Эрдоган добавил, что Анкара готова быть посредником в вопросе урегулирования украинского конфликта в случае такого предложения, однако оно пока не поступало.

В июле на Украину из Турции прибыли пять командиров «Азова», сдавшиеся ВС РФ при осаде завода «Азовсталь» в Мариуполе в прошлом году. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о возвращении на родину командиров «Азова» Дениса Прокопенко под позывным Редис, Святослава Паламаря (Калина), а также командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (Волына) и бойцов Нацгвардии Олега Хоменко и Дениса Шлеги.