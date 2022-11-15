Работа над итоговой декларацией G20 практически завершена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС. Он добавил, что Запад пытался сделать итоговую декларацию политизированной, «протащить» формулировки с осуждением РФ. Лавров подчеркнул, что в проекте декларации будут представлены как западные, так и российские оценки ситуации вокруг Украины.
Работа над итоговой декларацией саммита G20 практически завершена, — сказал министр.
По словам Лаврова, Россия на саммите G20 выступила за отказ от использования энергетики для сведения политических счетов. Глава МИД сообщил, что в мире также сохраняются препятствия для экспорта российского зерна и удобрений. Министр отметил, что Москва в свою очередь продолжит добиваться создания механизма для контроля военно-биологической деятельности Пентагона.
Bloomberg назвал риторической победой России тот факт, что зал во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова на саммите G20 в Индонезии был полным. По данным агентства, на предыдущих выступлениях российских официальных лиц союзники Украины устраивали «забастовки» в знак протеста, однако теперь этого не произошло.
Ранее издание Financial Times писало, что страны G20 смогли договориться об итоговом коммюнике саммита, в котором содержится осуждение России в связи с военными действиями на Украине и отрицается «эпоха войны». Как заявляют авторы текста, итоговое заявление было согласовано странами Запада, Россией и Китаем после длительных переговоров между официальными лицами.