Лавров сообщил об окончании работы над итоговой декларацией G20

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Работа над итоговой декларацией G20 практически завершена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС. Он добавил, что Запад пытался сделать итоговую декларацию политизированной, «протащить» формулировки с осуждением РФ. Лавров подчеркнул, что в проекте декларации будут представлены как западные, так и российские оценки ситуации вокруг Украины.

Работа над итоговой декларацией саммита G20 практически завершена, — сказал министр.

По словам Лаврова, Россия на саммите G20 выступила за отказ от использования энергетики для сведения политических счетов. Глава МИД сообщил, что в мире также сохраняются препятствия для экспорта российского зерна и удобрений. Министр отметил, что Москва в свою очередь продолжит добиваться создания механизма для контроля военно-биологической деятельности Пентагона.

Bloomberg назвал риторической победой России тот факт, что зал во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова на саммите G20 в Индонезии был полным. По данным агентства, на предыдущих выступлениях российских официальных лиц союзники Украины устраивали «забастовки» в знак протеста, однако теперь этого не произошло.

Ранее издание Financial Times писало, что страны G20 смогли договориться об итоговом коммюнике саммита, в котором содержится осуждение России в связи с военными действиями на Украине и отрицается «эпоха войны». Как заявляют авторы текста, итоговое заявление было согласовано странами Запада, Россией и Китаем после длительных переговоров между официальными лицами.