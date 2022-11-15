Лавров сообщил, что обсудил с генсеком ООН зерновую сделку Лавров: генсек ООН заявил о «клятвенной» готовности выполнить требования по зерновой сделке

Фото: МИД РФ

Генсек ООН Антониу Гутерриш клятвенно заверил, что выполнение зерновой сделки является для него приоритетным вопросом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом он добавил, что практически никаких результатов по сделке достигнуто не было, передает РИА Новости.

Сегодня на встрече генеральный секретарь рассказывал о тех обещаниях, которые ему, в том числе на бумаге, передали США и Европейский союз. В них как бы изложены, я бы сказал, благие намерения. Если они реализуются, то препоны на пути вывоза наших удобрений и зерна будут сняты. Но все дело не в бумагах, а в том, как они будут выполняться на практике. Генеральный секретарь клятвенно заверил, что это для него приоритетный вопрос, — сказал Лавров.

Зерновую сделку 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. В конце октября Москва объявила о приостановке участия в сделке. Это произошло после атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН Антониу Гутерришем до решения о возможной пролонгации зерновой сделки, которая истекает 19 ноября. Он также отметил, что Москва и ООН ведут достаточно конструктивный диалог.