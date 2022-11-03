Лавров заявил об отсутствии результата по экспорту удобрений из России

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Договоренности по возобновлению поставок украинского зерна в рамках зерновой сделки соблюдены, однако ограничения по поставкам российских удобрений не сняты, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, результата по разблокировке экспорта зерна из РФ по-прежнему нет, передает РИА Новости.

Как вы знаете, выполнение украинской части сделки возобновилось. В то же время не видим какого-то результата, что касается второй части пакета, предложенного генсекретарем ООН Гутерришем, и которая предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна, — подчеркнул Лавров.

Накануне Минобороны России сообщило, что РФ возобновляет участие в зерновой сделке. В ведомстве отметили участие ООН и содействие Турции в вопросе получения письменных гарантий со стороны Киева о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Министерство сочло данные гарантии «достаточным» основанием для возобновления участия в зерновой сделке.

Историк Алексей Анпилогов предположил, что Киев вряд ли сдержит свои заверения по сделке, хотя они и даны в обязывающей форме. По его мнению, украинская сторона может вскоре их нарушить.

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев не давал никаких новых обещаний по зерновому коридору. Он подчеркнул, что его страна четко придерживается положений зернового соглашения, а возвращение России в сделку объяснил дипломатическими усилиями ООН и Турции.