Лавров: Путин готов к переговорам по Украине

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Российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, по-прежнему готово к переговорам по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала. По его словам, Москва всегда отрыта для реалистичных предложений Запада по данной теме.

Готовность России, включая ее президента, к переговорам, она остается неизменной. Мы всегда будем готовы выслушать, какие же предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры, — сказал министр.

Он добавил, что за российской стороной дело не станет, если предложения Запада будут направлены на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран, а также опираться на принципы равноправия и уважения интересов друг друга.

Ранее журналист Дэвид Игнатиус заявил, что необходимость диалога между Вашингтоном и Москвой «вопиюще очевидна». По его словам, США должны показать России, что хотят избежать прямого конфликта и не стремятся ее уничтожить.

Обозреватель Хью де Сантис, в свою очередь, призвал американские власти надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он возобновил прерванные весной переговоры с Россией. Он подчеркнул, что интересы Запада в сфере безопасности не ограничиваются Украиной.