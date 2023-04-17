Лавров: Россия заинтересована в скором завершении конфликта на Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой

Россия заинтересована в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой. Российский дипломат напомнил, что Москва не раз объясняла причины происходящего и те цели, которые преследует Россия, передает ТАСС.

Понятно, что мы заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился, — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что они с бразильским коллегой говорили «о том контексте, который необходимо иметь в виду, чтобы решать подобные проблемы не на сиюминутной основе, а на основе долгосрочных договоренностей, которые должны прежде всего опираться на принцип многосторонности и учета интересов в сфере безопасности всех без исключения государств».

Ранее глава МИД РФ заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться только с учетом российских интересов и озабоченностей, которые были «высокомерно проигнорированы» западными партнерами. По его словам, Москва не отказывалась от диалога, о чем уже неоднократно заявляла.