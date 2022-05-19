Лавров: Россия отвергает любые проявления неоколониального мышления в мире

Сергей Лавров / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия отвергает любые проявления неоколониального мышления в мире, а также претензии на исключительность и расистские предрассудки. Об этом говорится в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам заседания Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». В послании российский министр отметил, что Россию и исламский мир объединяет ряд общих стремлений — это приверженность цели демократизации международной жизни и уважение прав народов мира самостоятельно определять свою судьбу, сообщает ТАСС.

Мы отвергаем расистские предрассудки, претензии на исключительность, любые иные проявления неоколониального мышления, — сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что Россия и мусульманские страны заинтересованы в продвижении равноправных и взаимовыгодных отношений. Он пояснил, что ярким подтверждением этого стало присвоение в этом году Казани статуса молодёжной столицы Организации исламского сотрудничества.

В конце апреля Лавров заявил, что российская военная операция на Украине вносит свой вклад в процесс освобождения мира от «неоколониального гнёта Запада», который, по мнению дипломата, «густо замешан на расизме и комплексе исключительности». Глава российского внешнеполитического ведомства полагает, что «западники пытаются подавлять самыми грубыми методами» всех, кто проводит самостоятельный курс во внутренней и внешней политике.