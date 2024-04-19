Лавров высказался о французских инструкторах на Украине Лавров: Россия осведомлена о работе французских инструкторов на Украине

Военные инструкторы из Франции и представители других европейских специальных служб работают на Украине, заявил в интервью радиостанциям «Спутник», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава ведомства подчеркнул, что Москва располагает соответствующей информацией. Лавров также напомнил о «нервических заявлениях» французского лидера Эммануэля Макрона о необходимости отправки войск на Украину.

Сейчас Польша, Прибалтика, Чехия, Болгария в последнее время при нынешнем руководстве, эти ребята задают тон. И уже еврограндам приходится как-то соответствовать. Возьмите Макрона с его нервическими заявлениями о том, что надо направить французских солдат [на Украину]. Потом кто-то там объясняет, что его не так поняли. А он сам опять говорит, нет, меня так поняли, — заявил министр.

Ранее Лавров провел пресс-конференцию с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, в ходе которой он высказался о проведении конференции по Украине в Швейцарии. Российский министр назвал это «путем в никуда». Лавров выразил уверенность, что данное мероприятие говорит о нежелании Запада вести дело по-честному.