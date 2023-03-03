Лавров: Россия не позволит Западу снова взрывать газопроводы

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Россия не позволит Западу снова взрывать газопроводы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международной политологической конференции «Диалог Райсина» в Нью-Дели, передает ТАСС. Он также отметил, что в энергетической политике Москва будет полагаться на надежных партнеров, в том числе Китай и Индию, но не на Запад.

Мы не позволим [Западу] снова взрывать газопроводы. Кстати, мы просили о расследовании ситуации со взрывами на «Северных потоках», и сразу же этот запрос был отклонен. Американцы назвали это «нонсенсом», и, когда Сеймур Херш опубликовал свои находки, вы видели, какая была реакция у европейцев и американцев, — сказал министр.

Ранее МИД России сообщил, что на встрече «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели представители ведомства намерены открыто заявить о причинах и зачинщиках проблем в мировой политике и экономике. Кроме того, РФ также представит беспристрастную картину произошедшего с «Северными потоками» в зоне ответственности ЕС и НАТО.

Взрывы случились 26 сентября одновременно на двух российских экспортных трубопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция заявили, что рассматривается версия о целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG указал, что происшествия на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в начале февраля опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».