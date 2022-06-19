Лавров: Россия не будет соблюдать придуманные США правила Глава МИД Лавров: США не удастся поставками оружия Киеву принудить Россию к соблюдению их правил

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Соединенным Штатам не удастся своими поставками вооружений Киеву отобрать у России право на голос в международных делах и принудить ее следовать правилам, изобретенным Белым домом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1». Он напомнил, что коллективный Запад, включая США, всегда считал, что «Россия должна знать свое место».

Добиваются того, о чем они объявили уже давно, что <...> Россия должна соблюдать правила, которые изобретены США. Вот и все, я думаю, им прекрасно понятно, что у них это не получится, — сказал Лавров.

Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что накачка Украины вооружениями является путем к прямой конфронтации между Москвой и Вашингтоном. По его словам, американские элиты повышают ставки в эскалации напряженности, желая нанести России стратегическое поражение.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что запросы Украины по оружию постоянно меняются. Тем временем некоторые страны уже близки к исчерпанию своего арсенала, добавила она.