Лавров: Россия не будет разговаривать на основе «формулы мира» Зеленского

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Россия не намерена ни с кем разговаривать на основе «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров. По его словам, Киев не готов к диалогу и выдвигает бескомпромиссные требования.

Выдвигая разного рода идеи и «формулы мира», Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки «с повинной в международные трибуналы» и т. п. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем, — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что Москва не отказывалась от идеи дипломатического решения конфликта, однако начавшийся в феврале переговорный процесс продемонстрировал полную несамостоятельность Зеленского в принятии решений. Уже в апреле он прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию, напомнил министр. Кроме того, на киевских территориях могло не остаться адекватных политиков, особенно с учетом распространившейся там практики подавления инакомыслия и бессудных расправ с несогласными.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готова ли Москва вести переговоры на условиях, которые могли бы последовать со стороны Киева, заявил, что Россия никогда не следовала чужим условиям и всегда ориентировалась исключительно на собственные цели и здравый смысл.

Перед этим глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти хотели бы к концу февраля провести «мирный саммит» в ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Украинский министр иностранных дел отметил, что дипломатия играет важную роль для завершения конфликта. При этом Кулеба подчеркнул, что Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после «международного суда».