Лавров: Россия намерена обеспечить выполнение целей СВО на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. По его словам, к этим целям относится безопасность четырех новых регионов страны и недопущение угроз безопасности всей России.

Мы намерены обеспечить выполнение целей специальной военной операции. Как подчеркнул президент, наш абсолютный приоритет — четыре новых региона РФ, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие, долгие годы, и которые должны обеспечить безопасность всех людей, которые там живут, — подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД России заявил о попытках Киева добиться лобового столкновения России и НАТО посредством втягивания стран — членов блока в конфликт на Украине. В качестве примера российский министр привел инцидент с падением украинской ракеты на территории Польши, которую Киев пытался выдать за российскую.

По словам Лаврова, Вашингтону и Брюсселю на тот момент «хватило ума» не поддаться на это происшествие, но инцидент продемонстрировал, что киевские власти не остановятся ни перед чем. Более того, при том контингенте, который Запад «взрастил» в Киеве, риск неконтролируемого развития ситуации остается высоким и здесь важно «не допустить катастрофы».