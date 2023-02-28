Лавров: Россия готова содействовать миру между Арменией и Азербайджаном Лавров: РФ готова содействовать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Россия готова содействовать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном и организовать переговоры по этому вопросу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. По его словам, углубление взаимодействия стран сыграет стабилизирующую роль. Кроме того, глава российского МИД пригласил азербайджанского коллегу в РФ.

Мы к этому готовы, равно как и готовы содействовать заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Сегодня мы говорили о мерах по укреплению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе, обсудили вопросы армяно-азербайджанской нормализации, — сказал Лавров.

Лавров добавил, что Ереван пока не дал окончательного ответа о готовности принять участие в трехстороннем диалоге глав МИД в Москве. В то же время министр выразил надежду, что рабочая группа сможет достичь договоренностей о налаживании транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, в том числе по использованию железнодорожного маршрута Горадиз — Мегри — Ордубад — Ерасх.

Говорили о ходе переговорного процесса по разблокированию транспортных и экономических связей на Южном Кавказе. Рассчитываем, что в скором времени вице-премьеры России, Азербайджана и Армении как сопредседатели соответствующей трехсторонней рабочей группы смогут выйти на конкретные договоренности по возобновлению использования железнодорожного маршрута между основной территорией Азербайджана и Нахичеванью, — сказал министр.

В ходе встречи Лавров и Байрамов обсудили вопросы армяно-азербайджанской реализации, а также подтвердили неукоснительное выполнение трехсторонних договоренностей. Глава российского МИД также выразил благодарность Азербайджану за сохранение русского языка.

Ранее Байрамов заявил о неконструктивной политике армянской стороны, в частности по вопросам мирного договора. Он указал, что Баку нацелен на реальный результат и пользуется всеми возможностями, чтобы не застопорить этот процесс. По его словам, Азербайджан наблюдал постоянные препоны со стороны Армении для подписания мирного соглашения, в том числе и «абсурдность некоторых заявлений».