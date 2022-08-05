Лавров: Россия готова обсудить с США тему обмена заключенными

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Россия готова обсуждать с США обмен заключенными, но исключительно в рамках того канала, который был утвержден президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что спокойной и профессиональной работы американцы по многим темам «не выдерживают», часто делая некие «громогласные заявления». Трансляция выступления велась на YouTube-канале российского МИД.

Мы готовы эту тему обсуждать, но в рамках того канала, который был согласован президентами [РФ и США] Путиным и Байденом, — подчеркнул Лавров.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обратилась к российскому руководству с призывом принять предложение по обмену баскетболистки Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на российского бизнесмена Виктора Бута. Представитель американской администрации добавила, что власти США готовы на всё, чтобы вернуть своих граждан. Госсекретарь США Энтони Блинкен также изъявил желание обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым тему заключённых.

Российский суд до этого признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к девяти годам колонии, передает РИА Новости. Ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере). Спортивные достижения двукратной олимпийской чемпионки и частичное признание вины суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств.