Лавров: Россия готова обеспечить безопасность вывоза украинского зерна Глава МИД Лавров заявил о готовности России обеспечить безопасность выхода судов из портов Украины

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Россия, совместно с турецкой стороной готова обеспечить безопасность судов, покидающих украинские порты, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, пишет ТАСС. Он добавил, что все детали данного процесса подробно обсуждаются.

Мы готовы обеспечивать безопасность судов, которые покидают украинские порты и идут к проливам, готовы делать это в сотрудничестве с турецкими нашими коллегами, — отметил Лавров.

Министр напомнил, что украинские власти до недавнего времени публично отрицали свою готовность разминировать территориальные воды, чтобы начать процесс транспортировки зерна.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что прежде чем начать транспортировку зерна с Украины, необходимо разминировать подходы к морским портам. Он добавил, что «никаких четких очертаний» в планах по вывозу зерна пока нет.