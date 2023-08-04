Лавров: Россия ценит любые усилия по достижению мира на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия ценит любые усилия по достижению справедливого и устойчивого мира, говорится в комментарии главы МИД РФ Сергея Лаврова, опубликованном на сайте журнала «Международная жизнь». Он подчеркнул, что ни в одном конфликте не достичь мира, если не обеспечить соблюдение прав национальных меньшинств, что в особенности безальтернативно для Украины, где русский язык всегда был родным для большинства людей.

В связи с многочисленными инициативами по украинскому урегулированию подтверждаем, что ценим любые усилия по достижению справедливого и устойчивого мира, — сказал дипломат.

По словам Лаврова, ни Лондон, ни Вашингтон, ни Брюссель не комментируют свое отношение к громогласным высказываниям киевского руководства, которое утверждает, что заберет Крым, Донбасс и другие земли и «уничтожат там все русское».

29 июля стало известно о планах Саудовской Аравии провести переговоры по Украине. По данным западных СМИ, участие в переговорах должны принять высокопоставленные чиновники из 30 стран мира, но России в их числе нет. Одним из переговорщиков может стать советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Москва будет наблюдать за планами Саудовской Аравии провести переговоры по украинскому кризису.