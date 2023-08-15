Лавров: Россия опасается, что США пустят под откос договор о ядерном оружии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия испытывает опасения, что Соединенные Штаты «пустят под откос» Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил в ходе выступления на Московской конференции по безопасности министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, за последнее время США вышли из ряда ключевых соглашений о нераспространении оружия, а потому угрозы отказа от выполнения обязательств ДНЯО вполне реальны. Трансляция выступления ведется на странице министерства во «ВКонтакте».

Целый ряд ключевых соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения США пустили под откос. И готовы сейчас, уже есть такие даже опасения, покуситься на один из краеугольных элементов глобальной архитектуры безопасности — Договор о нераспространении ядерного оружия, — сказал Лавров.

Он отметил, что риски стали заметны после попыток вывести из процедуры ДНЯО «англосаксонский ядерный проект» в рамках военного блока AUKUS.

Как заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, страны НАТО используют ДНЯО для оказания давления на Россию и Китай, чтобы обеспечить себе господство в данной сфере. Кроме того, по его словам, договор часто становится для США и их союзников поводом для дискриминации неядерных государств.