Лавров: РФ задумается о своих практических шагах после заявлений Армении

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия следит за заявлениями властей Армении и будет иметь их в виду, планируя собственные практические шаги, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума. Он отметил безальтернативность урегулирования ситуации между Азербайджаном и Арменией, кроме как на основе трехсторонних заявлений Москвы, Баку и Еревана, передает ТАСС.

Те заявления, которые звучат на ежедневной основе из уст армянского руководства, заставляют задуматься над тем, что в реальности происходит <...> и как это учитывать в наших практических шагах, — сказал дипломат.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года нет пункта, согласно которому Россия имеет возможность контролировать транспортные коммуникации, проходящие в Армении. Он также выразил мнение, что миротворческий контингент РФ ответственен за выход армян из Карабаха, которых в регионе не осталось.

В феврале Пашинян заявил о приостановке Арменией ее участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Кроме того, он заявлял о том, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины. Глава армянского правительства напомнил, что Алма-Атинская декларация 1991 года распространяется на все подписавшие ее бывшие республики СССР.