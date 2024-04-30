Лавров разъяснил коллеге из Таджикистана меры России по борьбе с террором

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином, в ходе которых дал дополнительные подробные разъяснения о проводимых Россией мерах по профилактике терроризма, говорится на сайте российского ведомства. Лавров отметил временный характер принятых мер, а также их ненаправленность против конкретной нации и религии.

Таджикистанской стороне даны дополнительные подробные разъяснения о проводимых российскими службами мерах по профилактике терроризма. <...> Особо подчеркнуты временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации, — говорится в сообщении.

В публикации МИД подчеркивается, что теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта стал главной причиной более тщательных проверок прибывающих в Россию иностранцев. Ведомство также указывает на согласие сторон в вопросе «необходимости бережного отношения к проверенным временем российско-таджикистанским отношениям стратегического партнерства и союзничества, сохранения и укрепления их позитивной динамики».

Ранее в МИД Таджикистана по итогам встречи замглавы ведомства Содика Имоми с послом России Семеном Григорьевым заявили, что Душанбе выразил обеспокоенность российской стороне из-за сообщений СМИ о массовых «необоснованных случаях отказа» во въезде гражданам республики в Россию. Там отметили, что проблемы на границе наблюдаются последние несколько недель.