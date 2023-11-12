Лавров разрушил планы Европы вытолкнуть Россию из Азии Лавров заявил, что Евросоюз не сможет вытолкнуть Россию из Центральной Азии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Европейский союз не скрывает, что хочет вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья, но у него не получится это сделать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент передачи опубликовал ее соведущий Павел Зарубин в Telegram-канале. По словам министра, Россия никуда не исчезнет, и ее союзники прекрасно это знают.

Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии и Закавказья. Это не получится. Мы здесь исторически, и никуда мы не исчезнем. И наши партнеры, наши союзники это прекрасно знают, — отметил глава дипведомства.

Лавров также прокомментировал статью западных СМИ, в которой Казахстан назвали «задним двором Путина». Как подчеркнул глава МИД, лидеры Запада позволяют себе хамские высказывания, а слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Астана никогда не будет ничьим вассалом, звучат достаточно нагло для дипломатического языка.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что формулировки западной прессы про «задний двор Путина» являются глупостями и не соответствуют действительности. По его словам, зарубежные СМИ ведут информационную войну.