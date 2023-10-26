Лавров рассказал, обнаружила ли РФ следы ядерных испытаний со стороны США Лавров: Россия не обнаружила нарушений ДВЗЯИ со стороны США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Москва продолжает расследование, однако на данный момент обнаружить какие-либо нарушения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) со стороны США не удалось, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Соответствующие проверки начались после «подземного химического взрыва» в американском штате Невада, передает РИА Новости.

Мы продолжаем исследовать факты. Пока мы не обнаружили чего бы то ни было, что говорило бы о нарушении ДВЗЯИ, — сообщил Лавров журналистам.

18 октября США произвели эксперимент на ядерном полигоне в Неваде с «целью улучшения возможностей по выявлению маломощных взрывов по всему миру». Замглавы МИД Сергей Рябков позднее сообщил, что если речь не идет об испытании ядерного оружия, то взрыв не противоречит мораторию США на соответствующие эксперименты. Также нельзя говорить о нарушении ДВЗЯИ, пока не доказано обратное, уточнил он. Вместе с тем дипломат напомнил, что Россия никогда не начнет испытывать ядерное оружие первой.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил РФ не дожидаться шага со стороны США. По его словам, Пентагон вводит всех в заблуждение, утверждая, что всего лишь проверял сейсмодатчики.