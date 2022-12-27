Лавров рассказал об угрозах США физически устранить президента России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Заявления «неназваных официальных лиц» — представителей Пентагона о нанесении «обезглавливающего удара» по Кремлю фактически являются угрозой устранения главы российского государства. Такое мнение высказал в интервью ТАСС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом он предупредил, что подобный удар будет иметь однозначные последствия.

Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар», по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства. Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов, — сказал дипломат.

Он также заявил о поступающих от Запада «конфронтационных сигналах» в ядерной сфере и о «зашкаливающих провокациях киевского режима», в рамках которых президент Украины Владимир Зеленский якобы «договорился до требования превентивных ядерных ударов НАТО по России». По мнению Лаврова, «это тоже переходит границы допустимого».

Ранее Лавров заявил о том, что предложения Москвы по демилитаризации и денацификации территорий Украины и устранению угроз безопасности следует выполнить «подобру-поздорову». В противном случае, по словам дипломата, данный вопрос решат Вооруженные силы РФ.

Также глава МИД РФ заявил о попытках Киева добиться лобового столкновения России и НАТО посредством втягивания стран — членов блока в конфликт на Украине. В качестве примера российский министр привел инцидент с падением украинской ракеты на территории Польши, которую Киев пытался выдать за российскую