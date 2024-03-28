Лавров рассказал о стратегии Армении по отношению к России Лавров: власти Армении сознательно ведут дело к обрушению отношений с Россией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Армянское руководство сознательно ведет дело к обрушению отношений с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям». По его словам, Ереван при этом пользуется «надуманными предлогами».

Армянское руководство, прямо скажем, под надуманными предлогами, извращая историю последних трех лет, трех с половиной лет, сознательно ведет дело к обрушению отношений с Российской Федерацией, — сказал Лавров.

По словам Лаврова, данный курс Еревана проявляется в шельмовании российских военнослужащих, которые несут службу на 102-й военной базе в Гюмри, пограничников, а также Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в целом.Он добавил, что именно ОДКБ неоднократно отстаивала интересы Армении в тяжелых ситуациях и в 2021 году была готова направить в страну свою миротворческую миссию, чтобы снизить накал в ее отношениях с Азербайджаном.

Ранее парламент Армении утвердил соглашение с Евросоюзом об определении статуса наблюдательной миссии ЕС на приграничной территории с Азербайджаном. Согласно документу, за европейскими наблюдателями закрепляется статус неприкосновенности, их не могут задерживать и арестовывать. Такой же статус получили все объекты миссии, на которые представителям армянской стороны запрещается проникать без согласия.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможный выход Армении из ОДКБ должен основываться на реальных нуждах страны, а не на «заигрываниях» с Западом. По ее словам, данное решение не отражает национальные интересы республики. Она отметила, что каждая страна имеет право выбирать, в какое объединение вступать и с кем развивать отношения. Однако это следует делать, опираясь на реальность и фактические нужды государства, добавила дипломат.