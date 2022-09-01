Лавров рассказал, как Россия ответит на базы НАТО в Финляндии и Швеции Лавров: Россия примет решение по укреплению своих возможностей после вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия примет решение по укреплению своих возможностей на северо-западе страны, исходя из того, какие военные базы разместит НАТО в Швеции и Финляндии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС. Он добавил, что решение о базах принято в США.

Если на территории Финляндии и Швеции будут развернуты базы, вернее, если за них решат эти базы создать, я убежден, что главное слово будет у американцев... В зависимости от того, как все это материализуется, разумеется, мы будем принимать решение по укреплению наших возможностей на северо-западе России. В любом случае, линия соприкосновения с НАТО радикально увеличится, — сказал Лавров.

Швеция и Финляндия до начала 2022 года сохраняли нейтралитет, однако после начала специальной операции России на Украине подали заявки на членство в Североатлантическом альянсе.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал предстоящий прием в Альянс Финляндии и Швеции сигналом российскому президенту Владимиру Путину. По его словам, дверь в блок для новых стран останется открыта, что противоречит целям главы РФ, который предложил соглашение о европейской безопасности. Теперь, по словам Столтенберга, Россия лишь «получит больше НАТО» возле своих границ.